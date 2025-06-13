طهران تحمّل تل أبيب وواشنطن مسؤولية التصعيد وتتوعد برد حاسم

وطنا اليوم:أصدر الجيش الإيراني، بيانا رسميا أكد فيه أن إسرائيل شنت، في الساعات الأولى من صباح الجمعة، “هجوما عسكريا عدوانيا ومتهورا” استهدف عددا من المناطق داخل إيران، بما في ذلك مواقع مدنية وعسكرية.

وأفاد البيان، الصادر عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، أن الهجوم أسفر عن سقوط عدد من الضحايا بين قتيل وجريح، من بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى عدد من قادة القوات المسلحة الإيرانية.

ووصفت هيئة الأركان الهجوم بأنه “انتهاك صارخ للقانون الدولي ولكل القواعد والأعراف الدولية”، مؤكدة أن إيران تحتفظ بحقها الكامل في الرد وفقا لميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الدولية، مشيرة إلى أن الرد سيكون “حاسما وردعيا”، وسيطال منفذي الهجوم وداعميهم، وذلك تنفيذا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة.

وفي سياق متصل، حمّلت وزارة الخارجية الإيرانية إسرائيل والولايات المتحدة المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد، وقالت في بيان رسمي: “يتحمل الكيان الصهيوني وداعموه العواقب الخطيرة والواسعة لهذا العدوان على بلادنا”.

وأضافت الخارجية أن “الاعتداءات الصهيونية ضدنا لا يمكن أن تتم دون تنسيق أو إذن من الولايات المتحدة”، معتبرة أن “الولايات المتحدة ستكون مسؤولة عن عواقب مغامرات إسرائيل لكونها الداعم الرئيسي لها”.

ودعت إيران المجتمع الدولي، ولا سيما الأمم المتحدة ومجلس الأمن، إلى اتخاذ موقف واضح وصارم إزاء هذا الهجوم، محذّرة من أن استمرار هذا النوع من الاعتداءات من شأنه أن يدفع بالمنطقة إلى دائرة من عدم الاستقرار يصعب احتواؤها.

من جانبه، قال الزعيم الإيراني الأعلى علي خامنئي إن إسرائيل ستلقى “عقابا قاسيا” عقب الهجوم الذي شنته ضد البرنامج النووي الإيراني، الجمعة، وأسفر عن مقتل عدد من القادة العسكريين.

وقال خامنئي في بيان “أطلق الكيان الصهيوني يده الخبيثة والدموية في جريمة ضد إيران هذا الصباح، وكشف عن طبيعته الخسيسة. بهذا الهجوم، كتب الكيان الصهيوني لنفسه مصيرا مريرا، وسيلقاه بالتأكيد”.

وقال المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، أبو الفضل شكارجي، إنّ “القوات المسلّحة ستردّ حتما على هذا الهجوم الصهيوني”، مشدّدا على أنّ إسرائيل “ستدفع ثمنا باهظا وعليها انتظار ردّ قويّ من القوات المسلّحة الإيرانية”.

وشنّ الجيش الإسرائيلي “ضربة استباقية” ضدّ إيران، بحسب ما أعلن فجر الجمعة، وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس.

وقال كاتس في بيان إنّه “في أعقاب الضربة الاستباقية التي وجّهتها إسرائيل ضدّ إيران، من المتوّقع أن تتعرضّ إسرائيل (الأراضي المحتلة) وسكّانها المدنيّون بصورة وشيكة لهجوم بالصواريخ والطائرات المسيّرة”.

أعلن الجيش الإسرائيلي أنّه “أنجز المرحلة الأولى” من هجومه ضدّ إيران حيث استهدف مواقع عسكرية ونووية في أنحاء مختلفة من إيران.

وتوالت ردود الفعل الدولية عقب شنّ الجيش الإسرائيلي “ضربة استباقية” ضدّ إيران، بحسب ما أعلن فجر الجمعة، وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس.