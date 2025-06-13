الجيش الإسرائيلي: 200 مقاتلة شاركت في الهجوم على إيران

وطنا اليوم:قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيفي دفرين، إن الجيش قتل “رؤوس المنظومة الأمنية الإيرانية”، مشيرا إلى أنه تم استهداف “المنظومة الدفاعية الإيرانية”، وأن “الجيش ما زال يهاجم في الأراضي الإيرانية”.

وأضاف دفرين أن “200 مقاتلة شاركت في الهجوم على إيران”، مؤكدا أن “طيارينا يهاجمون وما زالوا يهاجمون المنشآت النووية الإيرانية”.

وأوضح أن “إيران كانت قريبة من الحصول على سلاح نووي، وهدف عمليتنا هو القضاء على التهديد”، معلنا “قتلنا رئيس الحرس الثوري ورئيس الأركان وبعض الأسماء التي سنعلن عنها لاحقا”.

وقال إن إيران أطلقت 100 مسيّرة وجاري التعامل معها، مضيفا “أمامنا ساعات صعبة”، وفي وقت أكدت قيادة الجيش الإيراني أن القوات المسلحة تلقت الأوامر لتنفيذ “عقاب شديد بحق المعتدين”، بإشارة إلى الرد على الهجوم الإسرائيلي.