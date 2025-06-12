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شهيد ومعتقلون في توغل لقوات الاحتلال الإسرائيلي بريف دمشق

دقيقة واحدة ago
شهيد ومعتقلون في توغل لقوات الاحتلال الإسرائيلي بريف دمشق

وطنا اليوم:استشهد شاب، اليوم الخميس، عقب استهدافه بالرصاص المباشر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها بلدة بيت جن بريف دمشق الجنوبي الغربي، ضمن حملة دهم واختطاف شهدت توتراً واسعاً وتحليقاً مكثفاً لطائرات الاستطلاع في سماء المنطقة.
وأعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الخميس، استشهاد مواطن واختطاف 7 آخرين خلال توغل لقوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية بيت جن بمحافظة ريف دمشق.
وقالت الداخلية السورية في بيان لها: “في ظل استمرار الانتهاكات المتكررة، فإن قوات عسكرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، مؤلفة من دبابات وناقلات جند وآليات برفقة طيران استطلاع مسير، أقدمت على التوغل في قرية بيت جن التابعة لمنطقة قطنا بريف دمشق”.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال “نفّذت عمليات دهم واعتقال طالت عدداً من المواطنين، وأسفرت عن اختطاف 7 أشخاص”.
وأوضحت أن “هذا التصعيد ترافق مع إطلاق نار مباشر على الأهالي في القرية، ما أسفر عن استشهاد أحد المدنيين”.
ويأتي ذلك في إطار الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للأراضي السورية واحتلال جزء منها، وخلق ذرائع للقيام بعمليات داخلها بحجج أمنية.


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