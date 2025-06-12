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ولي العهد يؤكد أهمية تعزيز البيئة الاستثمارية والسياحية في العقبة

21 ثانية ago
ولي العهد يؤكد أهمية تعزيز البيئة الاستثمارية والسياحية في العقبة

وطنا اليوم:أكد سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد خلال زيارته سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، الخميس، أهمية تعزيز البيئة الاستثمارية، والواقع التنموي والسياحي في العقبة.
وأشار سمو ولي العهد إلى ضرورة العمل على تجويد الخدمات التي تقدمها سلطة منطقة العقبة للمواطنين والمستثمرين في المدينة.
واستمع سمو ولي العهد خلال الزيارة إلى إيجاز من رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شادي المجالي حول سير العمل في تنفيذ خطط السلطة، فضلا عن مشاريعها المستقبلية.


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