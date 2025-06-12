ولي العهد يفتتح مجمع العقبة الوطني للتدريب المهني

وطنا اليوم:افتتح سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الخميس، مجمع العقبة الوطني للتدريب المهني، التابع للشركة الوطنية للتشغيل والتدريب.

وأكد سمو ولي العهد، خلال اجتماع في المجمع، أهمية دور المجمع في تدريب وتأهيل شباب العقبة ومحافظات الجنوب، وتزويدهم بالمهارات المطلوبة لسوق العمل.

وشدد سموه على ضرورة تعزيز الشراكات مع القطاعات الاقتصادية والجهات المعنية؛ لضمان استدامة وجودة البرامج التدريبية.

وقدم مدير عام الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب العميد الركن أشرف عليمات شرحًا حول البرامج التدريبية المتخصصة، التي يقدمها المجمع في عدد من المسارات المهنية.

ويضم المجمع، حسب عليمات، 8 مشاغل تدريبية تشمل صيانة المركبات، وتكنولوجيا اللحام، وتشغيل الآلات، ومركز التميز الأردني الألماني للوجستيات، وصيانة المرافق، ومختبر التصنيع الرقمي، ومركز أفلام العقبة (بالشراكة مع الهيئة الملكية الأردنية للأفلام)، ومنصة زين للإبداع، ومرافق داعمة، تشمل مختبرًا لتكنولوجيا المعلومات وقاعة متعددة الأغراض، ومختبر لغات.

وأشار إلى أن الطاقة الاستيعابية للمجمع تبلغ 240 متدربًا، فيما يتضمن 15 برنامجًا تدريبيًا مهنيًا، مدة كل برنامج 6 أشهر، بالإضافة إلى 12 برنامجًا قصيرًا تتراوح مدته بين أسبوع وشهرين.

وبين العميد عليمات، أن العمل جار على فتح مساقات إضافية في مجالات تشمل كفاءة أنظمة الطاقة، بالإضافة إلى برنامج تدريبي متخصص في فنون الطهي، مثمنًا الدعم الذي قدمته الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، للمجمع.

وحضر الافتتاح، مساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للتخطيط والتنظيم والموارد الدفاعية، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب العميد الركن عمار الصرايرة، ورئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، شادي المجالي، ومدير مكتب سمو ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين.

كما حضره الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة حسين الصفدي، والمدير التنفيذي لمؤسسة ولي العهد، الدكتورة تمام منكو، والرئيس التنفيذي لكلية التدريب المهني المتقدم، عمار غرايبة، ومنسق قطاع التعليم والتدريب المهني في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي جانيت بورميستر.