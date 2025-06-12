الأردن يعزي جنوب إفريقيا بضحايا العواصف الثلجية والأمطار

وطنا اليوم:أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لجمهورية جنوب إفريقيا الصديقة، بضحايا العواصف الثلجية والأمطار التي أدّت إلى جرف حافلة مدرسية في مقاطعة الكيب الشرقية، ما أسفر عن وقوع عددٍ من الضحايا والإصابات.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة تعاطف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب جمهورية جنوب إفريقيا الصديقة في هذا الحادث الأليم، مُعرِبًا عن أصدق التعازي لأُسَر الضحايا، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين