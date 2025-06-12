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الأردن يعزي بضحايا تحطم طائرة في مطار مدينة أحمد آباد غرب الهند

48 ثانية ago
الأردن يعزي بضحايا تحطم طائرة في مطار مدينة أحمد آباد غرب الهند

وطنا اليوم:أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لجمهورية الهند والمملكة المتحدة، وكندا، وجمهورية البرتغال، بضحايا تحطم طائرة في مطار مدينة أحمد آباد بولاية جوجارات غرب الهند، ما أسفر عن وقوع مئات الضحايا والإصابات.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة تعاطف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومات وشعوب جمهورية الهند الصديقة، والمملكة المتحدة الصديقة، وكندا الصديقة وجمهورية البرتغال الصديقة، في هذا الحادث الأليم، مُعرِبًا عن أصدق التعازي لأُسَر الضحايا ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين


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