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ارتفاع الدخل السياحي وحوالات المغتربين خلال الأشهر الـ 5 من العام الجاري

20 ثانية ago
ارتفاع الدخل السياحي وحوالات المغتربين خلال الأشهر الـ 5 من العام الجاري

وطنا اليوم:أظهرت بيانات البنك المركزي الأردني ارتفاع الدخل السياحي في المملكة بنسبة 15.7% خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، ليصل إلى 3.1 مليار دولار، مقارنة بـ2.63 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي. ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع عدد السياح بنسبة 20.6% من مختلف الجنسيات، خاصة الأردنيين المغتربين (29.5%)، الأوروبيين (20.7%)، الأمريكيين (7.3%)، والعرب (16.9%).
في المقابل، سجل الإنفاق على السياحة الخارجية خلال شهر أيار 2025 ارتفاعًا بنسبة 11.1% ليبلغ 158.3 مليون دولار، وبنسبة 12.5% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام ليصل إلى 804 ملايين دولار.
كما ارتفعت تحويلات الأردنيين المغتربين بنسبة 3.0% خلال أول أربعة أشهر من 2025 لتبلغ 1.2 مليار دولار، منها 292.2 مليون دولار خلال شهر نيسان وحده، ما يعكس استمرارية دعم المغتربين للاقتصاد الوطني


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