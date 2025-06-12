تحذير مهم من الزراعة بشأن الخضار والفواكه المباعة على الطرقات

وطنا اليوم:حذّر الناطق الإعلامي باسم وزارة الزراعة، لورنس المجالي، من خطورة شراء الخضار والفواكه المعروضة على جوانب الطرقات وفي الشوارع العامة، نظراً لاحتمال تعرضها للتلوث المباشر بعوادم المركبات والشاحنات التي تستخدم البنزين والديزل.

وأوضح المجالي في تصريحات أن على المواطنين اختيار أماكن الشراء الموثوقة، والانتباه لطريقة التخزين والعرض التي تضمن سلامة المنتجات الطازجة، مشدداً على أهمية التوعية بالممارسات الشرائية السليمة.

وأكد المجالي أن وزارة الزراعة تتابع جميع مراحل الإنتاج الزراعي، بدءاً من استخدام المبيدات والأسمدة، وصولاً إلى الحصاد وما بعده، حرصاً على سلامة وجودة المنتج المحلي، الذي وصفه بأنه الأفضل في المنطقة ويُصدّر إلى نحو 30 سوقًا إقليميًا ودوليًا، تُجري جميعها فحوصات صارمة على المنتجات الأردنية.

وفيما يتعلق بسلوكيات الشراء المرتبطة بالبطيخ، لفت المجالي إلى خطورة ما يُعرف بـ”بيع البطيخ على السكينة”، موضحًا أن البطيخ من النباتات الأرضية التي قد تتعرض لوجود بكتيريا على سطحها الخارجي نتيجة نموها الملاصق للتربة واستخدام الأسمدة العضوية.

وأضاف أن تقطيع البطيخ مباشرة عند الشراء دون غسله، يساهم في نقل البكتيريا من القشرة إلى داخل الثمرة، مما يشكل خطرًا على صحة المستهلك، خاصة وأن السكاكين المستخدمة في هذه العمليات لا تُغسل غالبًا بين كل استخدام وآخر.

كما حذّر من التخزين الخاطئ للبطيخ وبيعه تحت أشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة، ما يؤدي إلى تلف الثمرة وفقدان جودتها.

واختتم المجالي بالتأكيد على سلامة وجودة المنتج المحلي الأردني من البطيخ، والذي يُعد من الأفضل في المنطقة من حيث المعايير الزراعية والغذائية، مشيرًا إلى أن الوزارة تواصل رقابتها على كامل سلسلة الإنتاج لضمان وصول منتجات آمنة للمستهلك الأردني.