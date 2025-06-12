الوكالة الدولية للطاقة الذرية تصدر قرارا بعدم امتثال إيران لالتزاماتها

وطنا اليوم:اعتمد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الخميس قرارا يدين “عدم امتثال” إيران لالتزاماتها النووية، في تحذير جديد قبل إحالة الملف على الأمم المتحدة.

وأيدت النص الذي أعدته لندن وباريس وبرلين (إي3) وانضمت إليها واشنطن، 19 دولة من أصل 35 على ما أفادت مصادر دبلوماسية.

لخارجية الإيرانية وهيئة الطاقة الذرية الإيرانية: ندين قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضدنا

الى ذلك قالت الخارجية الإيرانية وهيئة الطاقة الذرية الإيرانية: تشغيل مركز جديد لتخصيب اليورانيوم ردا على التصويت ضدنا

الخارجية الإيرانية وهيئة الطاقة الذرية: استبدال أجهزة الطرد من الجيل الأول بموقع فوردو بأجهزة من الجيل السادس

الخارجية الإيرانية وهيئة الطاقة الذرية: سياسة التعاون مع الوكالة أدت لنتائج عكسية بسبب التعامل السياسي

الخارجية الإيرانية وهيئة الطاقة الذرية: قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سياسي ويكشف طبيعتها

وأعلن الرئيس الايراني مسعود بزشكيان أن أساس المحادثات مع أميركا هو توجيهات المرشد، مشددا على أن “طهران لن تخضع للقوة”، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

ونقلت وكالة “تسنيم” الدولية للأنباء، الخميس، عن بزشكيان: “لن نقبل أبدا أن نخفض أبحاثنا إلى الصفر ثم ننتظر موافقتهم للحصول على المواد النووية اللازمة للصناعة والطب والزراعة وغيرها من العلوم”.