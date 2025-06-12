بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تصدر قرارا بعدم امتثال إيران لالتزاماتها

17 ثانية ago
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تصدر قرارا بعدم امتثال إيران لالتزاماتها

وطنا اليوم:اعتمد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الخميس قرارا يدين “عدم امتثال” إيران لالتزاماتها النووية، في تحذير جديد قبل إحالة الملف على الأمم المتحدة.
وأيدت النص الذي أعدته لندن وباريس وبرلين (إي3) وانضمت إليها واشنطن، 19 دولة من أصل 35 على ما أفادت مصادر دبلوماسية.
لخارجية الإيرانية وهيئة الطاقة الذرية الإيرانية: ندين قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضدنا
الى ذلك قالت الخارجية الإيرانية وهيئة الطاقة الذرية الإيرانية: تشغيل مركز جديد لتخصيب اليورانيوم ردا على التصويت ضدنا
الخارجية الإيرانية وهيئة الطاقة الذرية: استبدال أجهزة الطرد من الجيل الأول بموقع فوردو بأجهزة من الجيل السادس
الخارجية الإيرانية وهيئة الطاقة الذرية: سياسة التعاون مع الوكالة أدت لنتائج عكسية بسبب التعامل السياسي
الخارجية الإيرانية وهيئة الطاقة الذرية: قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سياسي ويكشف طبيعتها
وأعلن الرئيس الايراني مسعود بزشكيان أن أساس المحادثات مع أميركا هو توجيهات المرشد، مشددا على أن “طهران لن تخضع للقوة”، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
ونقلت وكالة “تسنيم” الدولية للأنباء، الخميس، عن بزشكيان: “لن نقبل أبدا أن نخفض أبحاثنا إلى الصفر ثم ننتظر موافقتهم للحصول على المواد النووية اللازمة للصناعة والطب والزراعة وغيرها من العلوم”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:25

بدء تصدير المانجو المصري للأردن 20 يونيو الجاري

11:16

إيران: دولة صديقة في المنطقة حذرت طهران من هجوم إسرائيلي محتمل

10:34

3 % نسبة الشيكات المرتجعة من المتداولة الشهر الماضي

10:29

نيويورك تايمز : المدن الأمريكية جميعاً تستعد لاحتجاجات بعد لوس أنجلوس

10:23

سباق مع الزمن لإنقاذ أردني عالق في بئر منذ 3 أيام

10:15

انقطاع خدمات الانترنت والاتصالات الثابتة في غزة لليوم الثالث

10:07

تراجع قيمة حركات الدفع عبر إي فواتيركم في أيار بنسبة 27.8%

10:03

التنمية الاجتماعية تُحيل جمعية الهلال الأخضر للمدعي العام

09:56

القوات المسلحة: القبض على 3 أشخاص حاولوا اجتياز الحدود الشمالية

09:49

المركزي السوري يلغي تراخيص ثلاث شركات صرافة ويشطب سجلاتها

09:39

ستواجهون غضباً اجتماعياً إذا استمرّت سياسة التقاعد المبكر القسري

09:27

الخميس: طقس حار نسبيًا والحرارة أعلى من معدلاتها

وفيات
وفيات الاربعاء 11-6-2025وفاة الحاج أمجد علي الحديدي خلال تأدية طواف الوداع في مكةوفيات الثلاثاء 10-6-2025وفيات السبت 7-6-2025وفيات الجمعة 6 – 6 – 2025