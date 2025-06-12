بدء تصدير المانجو المصري للأردن 20 يونيو الجاري

وطنا اليوم:وافقت وزارة الزراعة الأردنية، على منح التراخيص الخاصة باستيراد المانجو المصرية اعتبارا من أمس الأربعاء، علي أن يسمح لها بالدخول إلى الأردن بداية من 20 يونيو.

قال هاني حسين المدير التنفيذي للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية المصرية، إن منح أذون استيراد للشركات الأردنية المستوردة قبل كل موسم، يعد إجراء تنظيميا خاصا بالسوق الأردني، لكل الحاصلات الزراعية سواء من مصر أو من أي دولة أخرى.