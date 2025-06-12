بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

بدء تصدير المانجو المصري للأردن 20 يونيو الجاري

14 ثانية ago
بدء تصدير المانجو المصري للأردن 20 يونيو الجاري

وطنا اليوم:وافقت وزارة الزراعة الأردنية، على منح التراخيص الخاصة باستيراد المانجو المصرية اعتبارا من أمس الأربعاء، علي أن يسمح لها بالدخول إلى الأردن بداية من 20 يونيو.
قال هاني حسين المدير التنفيذي للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية المصرية، إن منح أذون استيراد للشركات الأردنية المستوردة قبل كل موسم، يعد إجراء تنظيميا خاصا بالسوق الأردني، لكل الحاصلات الزراعية سواء من مصر أو من أي دولة أخرى.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:16

إيران: دولة صديقة في المنطقة حذرت طهران من هجوم إسرائيلي محتمل

10:34

3 % نسبة الشيكات المرتجعة من المتداولة الشهر الماضي

10:29

نيويورك تايمز : المدن الأمريكية جميعاً تستعد لاحتجاجات بعد لوس أنجلوس

10:23

سباق مع الزمن لإنقاذ أردني عالق في بئر منذ 3 أيام

10:15

انقطاع خدمات الانترنت والاتصالات الثابتة في غزة لليوم الثالث

10:07

تراجع قيمة حركات الدفع عبر إي فواتيركم في أيار بنسبة 27.8%

10:03

التنمية الاجتماعية تُحيل جمعية الهلال الأخضر للمدعي العام

09:56

القوات المسلحة: القبض على 3 أشخاص حاولوا اجتياز الحدود الشمالية

09:49

المركزي السوري يلغي تراخيص ثلاث شركات صرافة ويشطب سجلاتها

09:39

ستواجهون غضباً اجتماعياً إذا استمرّت سياسة التقاعد المبكر القسري

09:27

الخميس: طقس حار نسبيًا والحرارة أعلى من معدلاتها

09:21

التوتر الإيراني الأميركي.. واشنطن تستعد لعمليات إجلاء بالمنطقة بعد تهديدات من طهران

وفيات
وفيات الاربعاء 11-6-2025وفاة الحاج أمجد علي الحديدي خلال تأدية طواف الوداع في مكةوفيات الثلاثاء 10-6-2025وفيات السبت 7-6-2025وفيات الجمعة 6 – 6 – 2025