التوتر الإيراني الأميركي.. واشنطن تستعد لعمليات إجلاء بالمنطقة بعد تهديدات من طهران

وطنا اليوم:أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء أنّ إدارته تقوم بنقل موظفين أميركيين من الشرق الأوسط لأنه قد يكون مكانا “خطرا” في ظلّ التوتّرات الراهنة مع إيران، مشدّدا على أنّ الجمهورية الإسلامية “لا يمكنها امتلاك سلاح نووي”.

ويأتي القرار الأميركي بإجلاء بعض الأفراد في وقت مضطرب تمر به المنطقة، إذ يبدو أن جهود ترامب للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران قد وصلت إلى طريق مسدود؛ فيما تشير معلومات للمخابرات الأميركية إلى أن إسرائيل تجري استعدادات لشن ضربة على منشآت نووية إيرانية.

وقال مسؤولان أميركيان إن قائد القوات الأميركية في الشرق الأوسط الجنرال مايكل “إريك” كوريلا أرجأ شهادته أمام المشرعين الأميركيين التي كان من المقرر أن يدلي بها الخميس بسبب التوتر في الشرق الأوسط.

وكان من المقرر أن يدلي كوريلا، قائد القيادة المركزية الأميركية، بشهادته أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الخميس.

وردا على سؤال وجه لترامب عن سبب مطالبة أفراد بمغادرة الشرق الأوسط، قال “ستكتشفون ذلك”.

وقال مراسل سي.بي.إس نيوز عبر إكس: ترامب سئل عن سبب السماح لأسر العسكريين الأميركيين بمغادرة الشرق الأوسط وكان رده “سترون”.

وهددت إيران الأربعاء، باستهداف القواعد الأميركية في الشرق الأوسط في حال اندلاع نزاع في وقت يستعد البلدان الخصمان لجولة مباحثات نووية جديدة في ظل الخلاف بشأن تخصيب اليورانيوم.

وقال وزير الدفاع عزيز ناصر زاده ردا على التهديدات الأميركية بالتحرك عسكريا إذا فشلت المفاوضات “نحن نأمل أن تصل المفاوضات إلى نتيجة ولكن إذا لم يحقق ذلك وفرض علينا صراع، فلا شك أن خسائر الطرف الآخر ستكون بالتأكيد أكبر بكثير من خسائرنا”.

وتابع “لدينا القدرة على الوصول إلى كل قواعدها (الولايات المتحدة). سنستهدفها كلها من دون تردد في البلدان المضيفة لها” مضيفا “وفي هذه الحالة، ستضطر أميركا إلى مغادرة المنطقة”.

وتملك الولايات المتحدة العديد من القواعد العسكرية في دول مجاورة لإيران.

وقال مسؤول أميركي الأربعاء، إن المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف يعتزم لقاء وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في سلطنة عمان يوم الأحد لمناقشة رد إيران على المقترح الأميركي الأحدث بشأن التوصل لاتفاق نووي.

وأعلنت إيران الاثنين، أنها ستقدم قريبا مقترحا مقابلا للولايات المتحدة ردا على طرح أميركي اعتبرته طهران “غير مقبول”، في وقت أكد فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب استمرار المحادثات.

وقال ترامب الاثنين إنه أقل ثقة بشأن ما إذا كانت إيران ستوافق على وقف تخصيب اليورانيوم في إطار أي اتفاق نووي مع واشنطن.

ويسعى ترامب لإبرام اتفاق نووي جديد يضع قيودا على أنشطة تخصيب اليورانيوم الإيرانية المثيرة للجدل، ويهدد بضرب الجمهورية الإسلامية ما لم يتم التوصل إلى اتفاق.

وتؤكد إيران دوما أنها لا تخطط لتطوير أسلحة نووية، وأنها تركز فقط على مجالات توليد الكهرباء من الطاقة الذرية وغير ذلك من الأنشطة السلمية.