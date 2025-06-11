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شاهد : العيسوي يطمئن على صحة الكاتب أبو رمان

ساعة واحدة ago
شاهد : العيسوي يطمئن على صحة الكاتب أبو رمان

وطنا اليوم:أطمأن رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، على صحة الناشط والكاتب السياسي ماجد أبو رمان، الذي يرقد على سرير الشفاء في مستشفى السلط الحكومي أثر وعكه صحية ألمت به، حيث عبر عن تمنياته له بالشفاء العاجل
واستقبل العيسوي حين وصوله كل من رئيس بلدية السلط الكبرى المهندس محمد الحياري، ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة السلط سعد الحياري والأستاذ صخر أبو عنزة، وعدد من أبناء المدينة.
وخلال الزيارة، نقل العيسوي تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، متمنيين للمريض الشفاء العاجل والصحة والعافية.


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