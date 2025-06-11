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القاضي يهنئ الشوابكة بتعيينه أميناً عاما للمجلس البرلماني الآسيوي _ الأفريقي

24 ثانية ago
القاضي يهنئ الشوابكة بتعيينه أميناً عاما للمجلس البرلماني الآسيوي _ الأفريقي

وطنا اليوم:القاضي يهنئ الشوابكة يتقدم كامل عبد الكريم القاضي بأحر التهاني لسعاده الأخ العزيز فايز الشوابكه لتعيينه أميناً عاما للمجلس البرلماني الآسيوي_ الأفريقي . أخي فايز لقد عرفك المنصفون قوياً أميناً في كل المواقع التي عملت بها وتركت بها بصمات نوعيه أهلتك لما بعدها بجدارة وحرفيه عاليه ، لم تكن الجندي المجهول بل كانت توصياتك ونصائحك على المستوى الفردي والمؤسسي جريئةً جليةّ واضحة كنور الشمس يثمنها ألولو الألباب ولا يفوتني أخي فايز أن أذكر بأن سعادتك كنت وما زلت شاهداً صادقاً على العصر في زمن تتبنى وترعى به معظم مؤسسات الإعلام العربي شخصيات من طراز ” شاهد ما شفش حاجه” نتمنى لك التوفيق في موقعك الجديد فخراً للأردن وبيت خبره برلمانيه شامله هنيئاً للمجلس البرلماني الآسبوي – الأفريقي فقد استأجروا القوي الأمين .


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