جمعية الفنادق : نسب الاشغال خلال العيد أقل من المتوقع

وطنا اليوم:قال رئيس جمعية الفنادق الأردنية، حسين هلالات، إن نسب إشغال الفنادق خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، لم تكن كالمتوقع.

وأضاف هلالات، أن البترا سجلت أسوأ نسب إشغال فندقي، مقارنة بباقي المناطق كعمان والبحر الميت.

وبين أن نسب إشغال فنادق البترا خلال عطلة العيد بلغت قرابة 10%، مقارنة بـ 45% في فنادق عمان، و75% في فنادق البحر الميت.

وأشار هلالات إلى أن الحركة الفندقية في العقبة حظيت بنسب إشغال أكبر؛ بما هي وجهة سياحية مفضلة لدى الأردنيين في الأعياد.

وأمضى قرابة 106 آلاف سائح وزائر عطلة عيد الأضحى المبارك في مدينة العقبة، فيما بلغ متوسط نسبة الإشغال الفندقي في مختلف التصنيفات الفندقية 91%، وبلغ متوسط عدد الليالي التي قضوها بواقع ليلتين طيلة أيام العطلة الستة في مدينة العقبة.

وقال رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شادي رمزي المجالي، إن عدد الزوار بدءا من أول أيام عطلة العيد ولغاية أمس الثلاثاء بلغ قرابة 106 آلاف زائر بواقع 90 ألف زائر خلال المعابر الجمركية وادي اليتم ووادي عربة، و16 ألف سائح من المعابر الدولية البرية والجوية والبحرية.

وبين المجالي أن نسبة متوسط الإشغال الفندقي بمختلف التصنيفات بلغت 91 % على مدار أيام العطلة، بمعدل إقامة ليلتين، حيث شهدت منطقة وادي رم نشاطاً سياحياً مميزًا وبلغ عدد زوارها خلال أيام العيد قرابة 6.5 ألف زائر، منهم 4 آلاف سائح أجنبي، موضحاً أن عملية الإحصاء تتم من قبل منظومة كاميرات ذكية ودقيقة وضعت على مداخل العقبة، يتم من خلالها إجراء عمليات الإحصاء.