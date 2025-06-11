وطنا اليوم:صدرت مؤخراً تعليمات معدلة لتعليمات قيادة المركبات تحت تاثير المشروبات الروحية لسنة 2025.
وبحسب ما نشرت صفحة ادارة السير المركزية فان تعديل الماده 5 من التعليمات الاصلية تنص على “تعُطى نتائج فحص الدم بموجب تقرير من المختبر او المستشفى المعتمد واذا تبين ان نسبة تركيز الكحول في الدم تساوي او تتجاوز 50 ملغم كحول / ١٠٠ ميلليتر دم، يُخالف السائق وفق العقوبات الواردة في قانون السير “… علماً ان النسبة كانت محددة سابقاً بـ 80 ملغم كحول/ ١٠٠ ميلليتر دم.
وبحسب التعديلات الجديدة فإنه يتم تسليم السائق للمركز الأمني بالاضافة الى غرامة مقدارها 250 دينارا ووقف العمل برخصة القيادة لمدة شهرين.
ما عقوبة القيادة تحت تأثير الكحول بالأردن؟
وطنا اليوم:صدرت مؤخراً تعليمات معدلة لتعليمات قيادة المركبات تحت تاثير المشروبات الروحية لسنة 2025.