ما عقوبة القيادة تحت تأثير الكحول بالأردن؟

وطنا اليوم:صدرت مؤخراً تعليمات معدلة لتعليمات قيادة المركبات تحت تاثير المشروبات الروحية لسنة 2025.

وبحسب ما نشرت صفحة ادارة السير المركزية فان تعديل الماده 5 من التعليمات الاصلية تنص على “تعُطى نتائج فحص الدم بموجب تقرير من المختبر او المستشفى المعتمد واذا تبين ان نسبة تركيز الكحول في الدم تساوي او تتجاوز 50 ملغم كحول / ١٠٠ ميلليتر دم، يُخالف السائق وفق العقوبات الواردة في قانون السير “… علماً ان النسبة كانت محددة سابقاً بـ 80 ملغم كحول/ ١٠٠ ميلليتر دم.

وبحسب التعديلات الجديدة فإنه يتم تسليم السائق للمركز الأمني بالاضافة الى غرامة مقدارها 250 دينارا ووقف العمل برخصة القيادة لمدة شهرين.