106 آلاف زائر للعقبة خلال عطلة عيد الأضحى

وطنا اليوم:أمضى نحو 106 آلاف سائح وزائر عطلة عيد الأضحى المبارك في مدينة العقبة، فيما بلغ متوسط نسبة الإشغال الفندقي في مختلف التصنيفات الفندقية 91%، وبلغ متوسط عدد الليالي التي قضوها بواقع ليلتين طيلة أيام العطلة الستة في مدينة العقبة.

وقال رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شادي رمزي المجالي، إن عدد الزوار بدءا من أول أيام عطلة العيد ولغاية أمس الثلاثاء بلغ نحو 106 آلاف زائر بواقع 90 ألف زائر عبر المعابر الجمركية وادي اليتم ووادي عربة، و16 ألف سائح من المعابر الدولية البرية والجوية والبحرية.

وبين المجالي أن نسبة متوسط الإشغال الفندقي بمختلف التصنيفات بلغت 91 بالمئة على مدار أيام العطلة، بمعدل إقامة ليلتين، حيث شهدت منطقة وادي رم نشاطاً سياحياً مميزًا وبلغ عدد زوارها خلال أيام العيد نحو 6.5 ألف زائر، منهم 4 آلاف سائح أجنبي، موضحاً أن عملية الإحصاء تتم من قبل منظومة كاميرات ذكية ودقيقة وضعت على مداخل العقبة، يتم من خلالها إجراء عمليات الإحصاء.

وأشار إلى استمرارية تدفق الحركة التجارية عبر الموانئ بفضل الجهود التي تبذلها كوادر الجمارك الأردنية وشركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ وميناء الحاويات والدوائر الرقابية والفنية المعنية، بإشراف سلطة منطقة العقبة، مؤكدا أنه لم تسجل أي عملية تأخير في حركة مناولة البضائع وضمان تدفقها خلال عطلة العيد.

وأكد المجالي أن العقبة شهدت حركة سياحية وتجارية نشطة جداً نتيجة التسويق الممنهج والفعاليات التي يتم تنفيذها سواء من خلال السلطة أو المشاريع السياحية الأخرى في المدينة ومبادرة غرفة تجارة العقبة للتسوق في المدينة، كما أن التسهيلات التي قدمتها السلطة بالتعاون مع القطاع الخاص للمرافق السياحية والخدمية والفندقية والبحرية ساهمت في إنجاح موسم العيد.