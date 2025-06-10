1.6 مليون حاج من 171 جنسية أدوا مناسك الحج 2025

وطنا اليوم:اختُتم موسم حج عام 2025 بنجاح، بمشاركة أكثر من 1.6 مليون حاج قدموا من 171 جنسية، دون تسجيل أي حوادث تُذكر، في موسم وُصف بأنه من الأكثر أمانًا وتنظيمًا في تاريخ الحج الحديث.

هذا الإنجاز غير المسبوق جاء ثمرة لتكامل عدة عوامل، أبرزها الجاهزية الأمنية العالية، والاستخدام الذكي للتقنيات الحديثة، إضافة إلى التخطيط المبكر والانضباط في التنفيذ.

وزير الداخلية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، خلال لقائه مع القطاعات الأمنية المشاركة، أشاد بالدور الحيوي للفرق الميدانية التي عملت على مدار الساعة لتأمين ضيوف الرحمن.

وأكد الوزير أن الوعي العالي لدى الحجاج وبعثاتهم، إلى جانب الرقابة المستمرة والانسيابية في التنقل، ساهم بشكل كبير في إنجاح خطط هذا الموسم، الذي شهد أيضًا خدمات صحية متقدمة وبيئة آمنة بالكامل.

كما لاقت التجربة السعودية اهتمامًا عالميًا، حيث سلطت وسائل الإعلام الضوء على التدريبات الأمنية المكثفة التي سبقت الموسم، والتي شملت محاكاة لسيناريوهات طوارئ واقعية، بمشاركة مختلف القطاعات الأمنية والعسكرية، مما عكس مستوى الاحترافية والاستعداد الكامل.

ويُضاف هذا النجاح إلى سجل المملكة في إدارة الحشود، حيث أثبتت مرة أخرى قدرتها على تنظيم أحد أكبر التجمعات البشرية الدينية في العالم بكفاءة عالية وتنسيق محكم