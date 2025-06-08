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الملك يتلقى برقيات تهنئة بعيد الجلوس وذكرى الثورة العربية ويوم الجيش

31 ثانية ago
الملك يتلقى برقيات تهنئة بعيد الجلوس وذكرى الثورة العربية ويوم الجيش

وطنا اليوم _تلقى جلالة الملك عبدﷲ الثاني، برقيات تهنئة بعيد الجلوس الملكي السادس والعشرين، من قادة دول شقيقة وصديقة.

وعبر مرسلو البرقيات عن خالص التهاني، بهذه المناسبة، سائلين المولى جل وعلا أن يعيدها على جلالته بالخير واليمن والبركات، وعلى الشعب الأردني بالمزيد من التقدم والازدهار.

كما تلقى جلالته برقيات تهنئة بهذه المناسبة الوطنية، وبمناسبة ذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين وممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية.

وتلقى سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، برقيات مماثلة بهذه المناسبات الوطنقية.


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