بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رياضة

التعمري: أهلاً بأسود الرافدين في الأردن

ساعتين ago
التعمري: أهلاً بأسود الرافدين في الأردن

وطنا اليوم _وجه نجم المنتخب الأردني لكرة القدم، موسى التعمري، رسالة ترحيب حارة لمنتخب العراق “أسود الرافدين” والشعب العراقي، عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، وذلك قبيل المباراة المرتقبة بين المنتخبين في الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، والتي ستُقام في الأردن.

 

ونشر التعمري رسالة مؤثرة قال فيها: “أهلاً بمنتخب أسود الرافدين والشعب العراقي العزيز في وطننا الحبيب الأردن الذي يحتضن الجميع بمحبة وأمان ما بين الأردن والعراق ليس فقط حدود، بل تاريخ وأخوة.”

 

وكان التعمري قد أظهر في وقت سابق روحاً رياضية عالية تجاه العراق، حيث نشر بعد فوز الأردن على العراق في كأس آسيا 2023 صورة له وهو يحمل العلم العراقي، مؤكداً أن “كرة القدم تجمعنا ولا تفرقنا.”


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:41

تصريح صحفي صادر عن الكابتن ماهر إسماعيل حول مباراة المنتخب الأردني ونظيره العراقي في تصفيات كأس العالم

13:05

أم الجمال تحتفي بعيد الأضحى بفعاليات متنوعة تنظمها وزارة السياحة

12:52

بتنظيم من وزارة السياحة..المدرج الروماني يحتضن فعاليات فنية وثقافية بعيد الأضحى

03:42

ألمانيا.. امرأة تهاجم بسلاح أبيض رواد مهرجان عالمي للبيرة

00:28

وزير الأوقاف يوضح واقعة: خذ تكسي وروح

23:24

عيد الأضحى المبارك ليس عيداً للمسلمين وحدهم

20:45

مكة المكرمة تسجل 44 درجة مئوية في ثاني أيام التشريق

20:31

زلزال بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر يضرب شمال اليونان

20:21

ترمب : لا أرغب في إصلاح علاقتي بماسك وسيواجه عواقب إذا مول الديمقراطيين

19:46

ضبط فتاة أساءت لبلد شقيق وجمهوره في فيديو متداول

19:42

نشاط سياحي في المحافظات خلال عطلة عيد الأضحى

19:34

الحوار المجتمعي للتخفيف من الآثار المالية للعادات والتقاليد

وفيات
وفيات السبت 7-6-2025وفيات الجمعة 6 – 6 – 2025وفيات الخميس 5-6-2025وفيات الاربعاء 4-6-2025وفيات الثلاثاء 3-6-2025