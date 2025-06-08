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ألمانيا.. امرأة تهاجم بسلاح أبيض رواد مهرجان عالمي للبيرة

13 دقيقة ago
ألمانيا.. امرأة تهاجم بسلاح أبيض رواد مهرجان عالمي للبيرة

وطنا اليوم _أفادت صحيفة “بيلد” الألمانية بأن امرأة (30 عاما) هاجمت بسكين رواد أكبر مهرجان عالمي للبيرة في مدينة ميونيخ.

وأضافت الصحيفة أن الحادث وقع في تمام الساعة 8 مساء (09:00 مساء بتوقيت موسكو)، حيث قامت المرأة بطعن العديد من رواد مهرجان “أكتوبر فيست” للبيرة.

وأوضحت الصحيفة أن الشرطة استجابت بإطلاق النار على المرأة المهاجمة، مضيفة بأنه تم نقل المرأة المهاجمة إلى المستشفى حيث خضعت لعملية جراحية طارئة، إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بجراحها.

 

وأكدت الصحيفة أنه ليس هناك معلومات عن دوافع الهجوم حاليا، كما لم تنشر الشرطة بيانات عن عدد المصابين جراء الهجوم.


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