بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

وزير الأوقاف يوضح واقعة: خذ تكسي وروح

3 ساعات ago
وزير الأوقاف يوضح واقعة: خذ تكسي وروح

وطنا اليوم _نفى وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، الأنباء التي تم تداولها خلال الساعات الماضية، حول قيام مصدر حكومي بمخاطبة أحد الحجاج بقوله: “خذ تكسي وروح”، مؤكداً أن هذا الكلام عارٍ عن الصحة.

 

وأوضح ان ذلك جاء في سياق محاولات بعض الأطراف التصيد وتشويه صورة الخدمات التي قُدّمت لحجاج المملكة هذا العام، مؤكدًا أنها كانت في أعلى درجات التميز والإبداع، بشهادة جميع حجاج المملكة.

 

وبيّن الوزير أن ما حدث – ومن باب الشفافية وبيان الحقيقة – كان في إطار خلاف داخلي بين أعضاء البعثة الإدارية أنفسهم، حيث قال أحدهم هذه العبارة لزميله، ولم تُوجَّه لأي حاج من الحجاج.

 

وشدد الدكتور الخلايلة على أن جميع أعضاء البعثات الإدارية جاءوا لخدمة الحجاج أولًا وأخيرًا، معربًا عن استغرابه من نقل هذا الكلام على لسان مصدر حكومي وادعاء توجيهه لأحد الحجاج.

 

كما طمأن الوزير بأن جميع الحجاج الآن في مخيم منى، وهم بخير وصحة وسلامة، مؤكدًا أن كوادر الوزارة تتابع أوضاعهم بشكل دائم، وتحرص على تقديم أفضل الخدمات لهم.

 

وختم الوزير بالتأكيد على أن هذا الخبر ليس الوحيد الذي تم تداوله في إطار تشويه صورة موسم الحج لهذا العام، من قبل بعض الجهات، للأسف.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
03:42

ألمانيا.. امرأة تهاجم بسلاح أبيض رواد مهرجان عالمي للبيرة

23:24

عيد الأضحى المبارك ليس عيداً للمسلمين وحدهم

20:45

مكة المكرمة تسجل 44 درجة مئوية في ثاني أيام التشريق

20:31

زلزال بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر يضرب شمال اليونان

20:21

ترمب : لا أرغب في إصلاح علاقتي بماسك وسيواجه عواقب إذا مول الديمقراطيين

19:46

ضبط فتاة أساءت لبلد شقيق وجمهوره في فيديو متداول

19:42

نشاط سياحي في المحافظات خلال عطلة عيد الأضحى

19:34

الحوار المجتمعي للتخفيف من الآثار المالية للعادات والتقاليد

19:20

مصادر إيرانية: حصلنا على آلاف الوثائق الحساسة لمنشآت إسرائيل النووية

19:13

الأمير علي: التأهل إلى كأس العالم يستدعي وقفة وطنية ودعما شاملا

19:05

تراجع إشغال الفنادق في خلال العيد والبترا تسجل أدنى نسبة بـ10%

16:55

نقيب المخابز: لا مخالفات في أول أيام العيد

وفيات
وفيات السبت 7-6-2025وفيات الجمعة 6 – 6 – 2025وفيات الخميس 5-6-2025وفيات الاربعاء 4-6-2025وفيات الثلاثاء 3-6-2025