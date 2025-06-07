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زلزال بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر يضرب شمال اليونان

55 ثانية ago
زلزال بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر يضرب شمال اليونان

وطنا اليوم:ضرب زلزال بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر، السبت، شمال اليونان قرب جبل آثوس، الذي يشتهر بوجود العديد من الأديرة الأرثوذكسية القديمة، بحسب ما أعلن معهد الجيوفيزياء في أثينا.
وأكد المعهد أن مركز الزلزال كان في البحر على عمق حوالي 12.5 كيلومترًا، في منطقة تقع شمال غرب كارييس، العاصمة الإدارية لجبل آثوس.
من جهته، أكد مسؤول محلي في كارييس عدم تسجيل أي أضرار جراء الزلزال حتى الآن.
يُذكر أن جبل آثوس، المعروف أيضاً بالجبل المقدس ويقع في منطقة مقدونيا شمال اليونان، يضم حوالي 20 ديرًا تاريخيًا يعود بعضها لقرون مضت، ويتمتع بحكم ذاتي منذ العهد البيزنطي.


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