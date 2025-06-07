ترمب : لا أرغب في إصلاح علاقتي بماسك وسيواجه عواقب إذا مول الديمقراطيين

وطنا اليوم:توعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب حليفه السابق بعواقب وخيمة للغاية إذا شارك في تمويل مرشحين ديمقراطيين للترشح ضد الجمهوريين الذين يصوتون لصالح مشروع قانون الميزانية الشامل للحزب الجمهوري.

وصرح ترامب لشبكة إن بي سي نيوز في مقابلة هاتفية: “إذا فعل ذلك، فسيضطر لدفع ثمنه”، لكنه رفض الكشف عن ماهية تلك العواقب.

وأضاف: “سيضطر لدفع عواقب وخيمة للغاية إذا فعل ذلك”.

وأكد الرئيس أيضاً أنه لا يرغب في إصلاح علاقته مع ماسك بعد أن اندلع خلاف بينهما على الملأ في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقال ترامب لشبكة إن بي سي رداً على سؤال عما إذا كان يعتقد أن علاقته مع ماسك قد انتهت “أفترض ذلك، نعم”.

وشهدت الأيام الماضية أحداثاً في واحدة من من أكثر العلاقات إثارة في السياسة الأميركية الحديثة انتهت بطريقة درامية. وذلك بعد أن تحولت صداقة إيلون ماسك والرئيس الأميركي إلى خصومة علنية وتبادل للإهانات عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ومن جانبه، حذف المليادير الأمريكى إيلون ماسك منشورًا يزعم فيه بوجود معلومات كالقنبلة تتعلق بوجود الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب في ملفات جيفري إبستين، الملياردير الأمريكى المدان بجرائم جنسية والذى زعم أنه انتحر فى سجنه فى نيويورك.

واعتبرت شبكة “إن بى سى نيوز” الأمريكية أن الخطوة تلمح إلى هدنة محتملة بعدما تبادل الرئيس الأمريكى، وأغنى رجل فى العالم الانتقادات اللاذعة على الملأ، وزعم الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا أن الملفات المتعلقة بقضية إبستين لم تُنشر أبدًا نظرًا لوجود اسم ترامب فيها. ومع ذلك، حذف ماسك الآن المنشور الذي يزعم فيه نفس الشيء.

يوم الخميس، انخرط الاثنان في “مبارزة على وسائل التواصل الاجتماعي” عندما ألقى ماسك “القنبلة الكبيرة”. وأضاف أيضًا أن على متابعيه حفظ هذا المنشور للمستقبل عندما “تظهر الحقيقة”.

ومما زاد من الجدل، رد ماسك على طلب مدير الصناديق الأمريكي بيل أكمان “بالتصالح” مع ترامب. في منشور على X، قال أكمان إنه يدعم كلاً من ماسك وترامب، وكتب: “نحن أقوى بكثير معًا من أن نكون منفصلين”.

وردًّا على أكمان، كتب ماسك: “أنت محق”.

ووفقًا لتقرير نشرته بوليتيكو، يعمل مساعدو البيت الأبيض على ضمان تقليص الرئيس لانتقاداته العلنية لماسك.