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الحوار المجتمعي للتخفيف من الآثار المالية للعادات والتقاليد

24 ثانية ago
الحوار المجتمعي للتخفيف من الآثار المالية للعادات والتقاليد

كتبت د. فاطمة أحمد عطيات

عادات اللمة والحب والتفاعل والتعاون على تكاليف الحياه بين الناس من أجمل ما يمكن لكن دون ان يشكل ذلك عبئاً مالياً علينا جميعاً سواء كنا أغنياء او مستورين الحال لأن الإفراط والغلو الذي نقوم به هذه الأيام ارهق الأفراد و أرهق العائلات وأرهق المنظومة الإجتماعي المجتمعية على العموم.

من هنا جاءت أفكار الحوار للخلوص من التبعات المالية المفرطة التي لا داع لها سوى التباهي وإرضاء الأخرين على حساب الصحه والمال والجهد والوقت.

وفي ظل كل التغيرات السريعة والتي لم نعد قادرين على ملاحقتها أصبحنا مأسورين بلا قيود لهذا النفاق الإجتماعي الذي لا مبرر لها.

وكأخصائية إجتماعية أرى ى ان ننضم جميعاً لمساندة رساله الحوار المجتمعي الذي سيعطينا أكثر من فرصة للحرية والحب والعائلة ولمتها الجميلة الحنونة.

متمنيه للجميع حسن التوجهات وإعاده التفكير الصادق بكل ذلك
لكل فرد ولكل عائله أردنية ولمجتمعنا الأردني الراقي كل الإحترام وكل الحب وكل التقدير.


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