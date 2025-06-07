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الاحتلال يزعم العثور على جثة محمد السنوار في خان يونس

39 ثانية ago
الاحتلال يزعم العثور على جثة محمد السنوار في خان يونس

وطنا اليوم:زعم جيش الاحتلال أن قواته عثرت خلال الساعات الـ24 الماضية على جثة يُرجَّح أنها تعود إلى القيادي في حركة حماس محمد السنوار.
وأوضح جيش الاحتلال أن الجثة عُثر عليها في المجمع تحت الأرضي الواقع أسفل المستشفى الأوروبي في خان يونس.
وجدد جيش الاحتلال مزاعمه بأنه عثر على الجثة داخل نفق، إلى جانب نحو عشر جثث أخرى، وذلك في إطار عملية خاصة ينفذها حاليًا في مجمع المستشفى الأوروبي.
يوم الأربعاء الماضي، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجيش اغتال قائد حماس في غزة محمد السنوار.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن السنوار استُهدف بغارة جوية إسرائيلية في 13 مايو في خان يونس، جنوب القطاع.
ومحمد السنوار هو الشقيق الأصغر ليحيى السنوار الذي تتهمه إسرائيل بالتخطيط لهجوم 7 أكتوبر 2023 الذي أشعل الحرب في غزة.
واستشهد يحيى السنوار في جنوب القطاع في أكتوبر 2024 وكان محمد السنوار من أبرز قادة كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس.


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