الأونروا : نفاد المخزون الغذائي لدى الوكالة في قطاع غزة بشكل كامل

وطنا اليوم:قال الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، عدنان أبو حسنة، السبت، إن مخزون الوكالة من المواد الغذائية في القطاع نفد بشكل كامل.

وأضاف أبو حسنة، أن المواد الغذائية التي تدخل القطاع، لا تقدم ولا تؤخر، مشيرا إلى أن المنظمات الموجودة لتوزيع المساعدات غير قادرة على القيام بواجباتها بشكل كامل، مبينا أن “الأونروا” تساعدها.

وأكد أن الخدمات الصحية التي تقدمها الوكالة في القطاع، متواصلة ومتماسكة إلى حد ما، إذ يستفيد من عياداتها نحو 18 ألف فلسطيني يوميا، يقوم عليها 1300 طبيب وممرض، موضحا أيضا استمرار عمل 35 مركز طبي متنقل، وإيواء 100 ألف في مراكز مخدومة.

وعن التعليم أكد أبو حسنة أن العمليات التعليمية مستمرة عن بعد، إضافة إلى إنشاء مساحات تعليمية تضم 285 ألف طالب.

ويشهد القطاع المحاصر حرب تجويع يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي منذ أشهر، أدت إلى انتشار الوباء والمجاعة.

وتواجه إسرائيل إدانات متزايدة بسبب الأزمة الإنسانية في قطاع غزة الذي حولته الحرب إلى ركام حيث حذرت الأمم المتحدة من أن السكان بمجملهم على حافة المجاعة.