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أبو عبيدة: نقذف حجارة داود على آليات الاحتلال والانتصارات تتوالى

7 يونيو 2025
أبو عبيدة: نقذف حجارة داود على آليات الاحتلال والانتصارات تتوالى

وطنا اليوم _في تصريح جديد، قال أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام، إن مقاتلي الكتائب يواصلون التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن “مجاهدي القسام يقذفون حجارة داود على عربات جدعون”، في تعبير رمزي يعكس استهداف آليات الجيش الإسرائيلي، ومواصلة القتال رغم فارق الإمكانات.

 

وأكد أبو عبيدة أن العمليات الميدانية في خانيونس وجباليا اليوم الجمعة أسفرت عن خسائر مباشرة في صفوف قوات الاحتلال، معتبرًا إياها امتدادًا لما وصفه بـ”سلسلة عمليات نوعية ناجحة”، ومؤشرًا لما ينتظر الجيش الإسرائيلي في أي منطقة يتوغل فيها داخل قطاع غزة.

 

وفي رسالة موجهة إلى الداخل الإسرائيلي، شدد أبو عبيدة على أن “لا خيار أمام جمهور العدو سوى الضغط على قيادته لوقف حرب الإبادة، أو الاستعداد لاستقبال المزيد من أبنائهم في التوابيت”، في تهديد مباشر باستمرار المقاومة وتصعيد الهجمات.


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