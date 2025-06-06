مراكز الإصلاح والتأهيل تفتح أبوابها خلال العيد لتمكين النزلاء من لقاء ذويهم

وطنا اليوم:في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الروابط الأسرية وترسيخ قيم التماسك والتكافل الاجتماعي، أعلنت مديرية الأمن العام عن فتح مراكز الإصلاح والتأهيل أبوابها أمام الزيارات الاعتيادية والخاصة طوال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأكدت مديرية الأمن العام أن هذه الخطوة تأتي ضمن نهج إصلاحي يهدف إلى توفير بيئة داعمة للنزلاء، تُمكّنهم من التواصل مع ذويهم وتعزيز فرصهم في إعادة الاندماج المجتمعي، وذلك عبر إتاحة الزيارات والتواصل الهاتفي، خاصة للنزلاء الذين تعذر على أسرهم زيارتهم.

وشملت المبادرة جميع مراكز الإصلاح والتأهيل في المملكة، حيث تم التوسّع في الزيارات الخاصة وتقديم التسهيلات اللوجستية اللازمة لضمان سير الزيارات بشكل منظم وآمن، ما يعكس التزام مديرية الأمن العام بالبعد الإنساني والاجتماعي في عملها.