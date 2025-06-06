مقتل وإصابة جنود إسرائيليين بكمين للمقاومة بخان يونس

وطنا اليوم:أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الجمعة بمقتل وإصابة جنود إسرائيليين في كمين استهدف مبنى انهار عليهم بخان يونس جنوبي قطاع غزة، في حين استشهد 52 فلسطينيا منذ فجر الخميس في قصف إسرائيلي على مناطق عدة في القطاع.

وقالت مصادر إسرائيلية إن عدد من الجنود الإسرائيليين لا يزالون تحت الأنقاض وأن الحدث الأمني لم ينتهِ بعد.

وبحسب ما نقلته منصات عبرية، فقد تم تفعيل عمليات إجلاء جوي مكثفة، حيث أُرسلت أربع مروحيات عسكرية إسرائيلية لإخلاء المصابين من داخل قطاع غزة.

وأكدت المصادر نفسها أن إحدى المروحيات نقلت أربعة جنود مصابين إلى مستشفى “سوروكا” في مدينة بئر السبع، في حين توجهت مروحية رابعة إلى مستشفى “إيخليوف” في تل أبيب، في مؤشر على خطورة الإصابات.