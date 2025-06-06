الأردنيون يؤدون صلاة عيد الأضحى في جميع المحافظات

وطنا اليوم:أدى الآلاف من المواطنين صباح الجمعة، صلاة عيد الأضحى المبارك في الساحات والمساجد التي حددتها وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في مختلف مناطق المملكة.

وألقى سماحة مفتي عام المملكة الدكتور أحمد الحسنات، خطبة العيد الرئيسية في مدينة الحسين للشباب، تناول فيها معاني الأضحية، وأهمية الإخلاص والتقوى، مؤكدًا ضرورة تعزيز أواصر المحبة وصلة الرحم، والتكافل بين أفراد المجتمع، خاصة في هذه الأيام المباركة، مبينا فضائل التسامح بين الناس ولا سيما في هذا العيد المبارك ونبذ الخلافات، وفضل من يبادر بالسلام والمصافحة.

ودعا الله أن ينصر أهل غزة الصامدين، مؤكدًا أنهم يضحون بأرواحهم من أجل فلسطين، وقال ” اللهم تقبل شهداءنا، وداوِ جرحانا، وانصر أهلنا في فلسطين، وفي غزة الصامدة، واجعل النصر والفرج قريبًا، واجمع كلمة الأمة على الخير والحق والعدل”. كما دعا للامتين العربية والإسلامية بالنصر والخير والبركات، وأن يعم الأمن والسلام.

وبين الحسنات أجر التقرب إلى الله بالأضحية، مؤكدا ضرورة إشاعة الفرح والسرور بين الناس وفي المجتمع.

وفي ختام الخطبة، رفع سماحته الدعاء إلى الله عز وجل، بأن يحفظ الأردن العزيز، تحت ظل الراية الهاشمية المظفرة، وأن يحفظ جلالة الملك عبد الله الثاني ويؤيده بالنصر، ويبارك في مساعيه وجهوده الطيبة في خدمة وطنه وأمته، وأن ينصره في ميادين الحق والسلام، ويوفقه لما فيه رفعة الأردن وكرامة شعبه.

كما دعا الله أن يحفظ سمو الأمير الحسين بن عبدالله، ولي العهد، ويوفقه لما فيه خير البلاد والعباد، وأن يجعل هذا البلد آمناً مطمئناً، سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين، ويوفق أبناءه وبناته للسير على طريق البناء والوحدة، والولاء والانتماء، والصدق في العمل، والإخلاص في العطاء.

واختتمت الصلاة بتبادل التهاني بين المواطنين في أجواء من الإيمان، عكست روح التكافل والوئام التي يتميز بها المجتمع الأردني في مثل المناسبات.