الشيخ فيصل الحمود يهنئ الأردنيين بعيد الأضحى المبارك

وطنا اليوم:أبرق سفير دولة الكويت السابق لدى المملكة الأردنية الهاشمية معالي الشيخ فيصل الحمود المالك الصباح بالتهنئة إلى جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه ولسمو ولي عهده والعائلة الهاشمية والقيادة السياسية والشعب الأردني الشقيق بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الأردن الغالي وشعبها الكريم والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات ويحفظ الأردن من كل مكروه ويديم نعمة الأمن والاستقرار والازدهار

وكل عام والجميع بخير