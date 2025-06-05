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الزراعة: الأسنان الأمامية أوضح مؤشر لتحديد عمر الأضحية

29 ثانية ago
الزراعة: الأسنان الأمامية أوضح مؤشر لتحديد عمر الأضحية

وطنا اليوم:قالت مديرية زراعة البادية الشمالية الغربية، إن هناك مؤشرات لتحديد عمر الأضحية من الأغنام، مبينة أن أوضح مؤشر لمعرفة عمرها هو أسنانها الأمامية.
وأوضخت المديرية في بيانها، اليوم الخميس، بأنه في الأيام الأولى بعد الولادة يوجد لدى الخروف 6 أسنان فقط، ثم يكتمل العدد إلى 8 بعد مرور ثلاثة أشهر إلى ستة، وهذه الأسنان تسمى اللبنية، وهي صغيرة الحجم ولونها أبيض ناصع.
وأشارت إلى أنه وبعد مرور سنة من العمر، يبدأ الخروف بتبديل الأسنان الأمامية بأسنان دائمة وكبيرة نسبيًا مبتدئًا من الوسط وتسمى أسنان الثنايا ويكتمل نمو الثنايا من شهرين إلى ثلاثة أشهر حسب صحة الحيوان وغزارة حليب والدته، ويقال له عندها إنه ” ثني “.
وبينت المديرية، أنه وبعد مرور سنتين من العمر يبدأ الخروف بتبديل الرباعيات، وهما السِّنَّان اللذَان بعد الثنايا ويكون بذلك قد اكتمل نموه ونضج تمامًا ويقال له “رباع” أو “رباعي”، لافتة إلى أنه وبعد مرور ثلاث سنوات من العمر يبدأ الخروف بتبديل السِّنَّيْن ما بعد الرباعيات، وهنا يكون قد استبدل 6 أسنان، فيقال له: “سداس” أو “أسدسي”.
وأوضخت، بأنه وبعد مرور أربع سنوات، يستبدل الخروف آخر السِّنَّيْن الأماميين ويقال عنه: “جامع” أو “جمعي”، حيث أنه استكمل واستجمع تبديل كل أسنانه، وهو بداية سن الهرم، مشيرة إلى أنه وفي السنة الخامسة لا يوجد استبدال للأسنان ولكن تبدأ علامات تآكل الأسنان وتفككها وسقوطها تدريجيًا مع تقدم العمر


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