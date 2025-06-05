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وفاة حاجة أردنية سبعينية في عرفات وفاة حاجة أردنية إثر تعرضها لعارض صحي في مشعر عرفات

52 ثانية ago
وفاة حاجة أردنية سبعينية في عرفات وفاة حاجة أردنية إثر تعرضها لعارض صحي في مشعر عرفات

وطنا اليوم:أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور علي الدقامسة، وفاة حاجة أردنية سبعينية فجر اليوم الخميس في مشعر عرفات لأسباب طبيعية.
وأضاف الدكتور الدقامسة، أن الحاجة المتوفاة، عريفة مصطفى النهار أبو الأسعد، وكانت تعاني من أمراض سابقة.
ويبلغ عدد حجاج الأردن لهذا الموسم نحو 8 آلاف حاج وحاجة، إضافة إلى 4500 حاج من مسلمي عام 1948، وترافقهم بعثة إرشاد ورعاية تضم مرشدين وإداريين وكادرًا طبيًا وإعلاميًا.


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