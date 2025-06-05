إقالة على الهواء.. وزير مصري يعفي مسؤولا خرج إجازة دون بديل

وطنا اليوم:في إعلان على الهواء مباشرة، قرر وزير النقل، نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل في مصر كامل الوزير، إقالة أحد المسؤولين.

وأوضح الوزير أنه وفريقه كانوا يستعدون لتوقيع بروتوكول تعاون اليوم، لكنهم تفاجأوا بأن الزميل المسؤول خرج إجازة ولم يكلف أحداً بالتوقيع مكانه.

كما شدد خلال برنامج “على مسؤوليتي” على قناة صدى البلد، على أي مسؤول في الصناعة يريد أن يحصل على إذن إجازة يجب أن يعرفه بهذا الأمر.

ولفت إلى أن المسؤول كان من المفروض أن يتواجد مع الفريق لكنه لم يأت، لذلك قررت الوزارة أن يستمر في إجازته إلى النهاية.

تراخيص تشغيل لـ4832 مصنعا

يذكر أن المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل، كان كشف خلال المقابلة، عن منح تراخيص تشغيل لـ4832 مصنعا جديدا خلال الفترة الأخيرة.

وأثار هذا الإعلان ردود أفعال كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، كما انتشرت المقابلة مع الوزير إلى حد كبير.