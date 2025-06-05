بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

انتشار أمني مكثف تزامناً مع مباراة النشامى وليلة العيد

5 ثواني ago
انتشار أمني مكثف تزامناً مع مباراة النشامى وليلة العيد

وطنا اليوم:أعلنت إدارة السير المركزية عن خطة مرورية شاملة تتضمن توزيع مجموعات أمنية ودوريات مرورية في مختلف مناطق العاصمة والمحافظات، وذلك تزامنًا مع مباراة المنتخب مع عُمان، واقتراب حلول عيد الأضحى المبارك.
وأكد ضابط ارتباط غرفة عمليات إدارة السير، عبر قناة المملكة، أن محيط المدينة الرياضية سيشهد، اليوم الخميس، تواجدًا مكثفًا للدوريات الأمنية والمرورية، وذلك بالتزامن مع إقامة مباراة المنتخب الوطني “النشامى”، بهدف منع حدوث أي اختناقات مرورية وضمان انسيابية الحركة في المنطقة.
وبيَّن أن الدوريات ستكون منتشرة بشكل مكثف أمام الأسواق التجارية، وأماكن بيع الأضاحي، والمواقع الترفيهية، وأماكن التنزه، لضمان انسيابية الحركة المرورية، خاصة خلال ساعات المساء التي يُتوقع أن تشهد حركة نشطة وازدحامًا في هذه المواقع.
ودعت الإدارة المواطنين إلى الالتزام بتعليمات رجال الأمن، والتعاون معهم، بما يضمن سلامة الجميع، خاصة في ظل ارتفاع وتيرة الحركة المرورية في هذه الفترة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:36

تقرير: 1800 أردني في اميركا تجاوزوا مدد الإقامة ولم يغادروا

11:29

وفيات الخميس 5-6-2025

11:19

نتنياهو يعلن استعادة جثتي أسيرين مزدوجي الجنسية بعملية خاصة

11:13

دراسة: تغيّر المناخ يهدد المجتمعات الريفية ويدفع نحو التنقّل الداخلي في الأردن

10:28

ترامب يأمر بفتح تحقيق بشبهة التستّر على حالة بايدن العقلية

10:19

تحرك سعودي مفاجئ لاستقطاب ميسي

10:10

الأمير طلال بن محمد يؤدي اليمين الدستورية نائبا للملك

10:03

سوريا تعلن ضبط جميع معامل إنتاج الكبتاغون

09:58

الأردنيون يترقبون فرحة تاريخية بالتأهل إلى المونديال

09:41

بين مؤيد ومعارض .. تضارب الآراء حول العفو العام

09:33

ولي العهد للاعبي النشامى: المعنويات عالية وأنا معكم والبلد كلها معكم

09:28

الجالية الأردنية في أوهايو تحتفل بعيد الاستقلال الـ79 في أجواء وطنية وتراثية مهيبة

وفيات
وفيات الخميس 5-6-2025وفيات الاربعاء 4-6-2025وفيات الثلاثاء 3-6-2025شقيق الشهيد وصفي التل في ذمة اللهوفيات الاثنين 2-6-2025