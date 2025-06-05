انتشار أمني مكثف تزامناً مع مباراة النشامى وليلة العيد

وطنا اليوم:أعلنت إدارة السير المركزية عن خطة مرورية شاملة تتضمن توزيع مجموعات أمنية ودوريات مرورية في مختلف مناطق العاصمة والمحافظات، وذلك تزامنًا مع مباراة المنتخب مع عُمان، واقتراب حلول عيد الأضحى المبارك.

وأكد ضابط ارتباط غرفة عمليات إدارة السير، عبر قناة المملكة، أن محيط المدينة الرياضية سيشهد، اليوم الخميس، تواجدًا مكثفًا للدوريات الأمنية والمرورية، وذلك بالتزامن مع إقامة مباراة المنتخب الوطني “النشامى”، بهدف منع حدوث أي اختناقات مرورية وضمان انسيابية الحركة في المنطقة.

وبيَّن أن الدوريات ستكون منتشرة بشكل مكثف أمام الأسواق التجارية، وأماكن بيع الأضاحي، والمواقع الترفيهية، وأماكن التنزه، لضمان انسيابية الحركة المرورية، خاصة خلال ساعات المساء التي يُتوقع أن تشهد حركة نشطة وازدحامًا في هذه المواقع.

ودعت الإدارة المواطنين إلى الالتزام بتعليمات رجال الأمن، والتعاون معهم، بما يضمن سلامة الجميع، خاصة في ظل ارتفاع وتيرة الحركة المرورية في هذه الفترة