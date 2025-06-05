الجالية الأردنية في أوهايو تحتفل بعيد الاستقلال الـ79 في أجواء وطنية وتراثية مهيبة

وطنا اليوم/ كتب رئيس الجالية أردنية في أوهايو – د. محمد الهواوشة

في أجواء مفعمة بالفخر والانتماء، أحيت الجالية الأردنية الموحدة في ولاية أوهايو الأمريكية الذكرى التاسعة والسبعين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية، وسط حضور لافت وحشد كبير من أبناء الجالية الأردنية وأصدقائهم من مختلف الجاليات العربية والأمريكية.

استُهِل الحفل بعزف السلام الملكي الأردني ورفع العلم الأردني عاليا، في مشهد مهيب تخلله تلاوة مباركة لآيات من القرآن الكريم، مما أضفى على المناسبة طابعا رسميا وروحيا، عبّر عن هيبة الوطن وقدسية المناسبة.

وشهد الحفل حضور عدد من الشخصيات الرسمية والاعتبارية، أبرزهم رئيس مقاطعة كياهوغا السيد كريس رونين، وعمدة مدينة نورث أولمستد السيدة نيكول جونز، وعدد من مديري الشرطة في المقاطعات، إلى جانب نخبة من الناشطين المجتمعيين والإعلاميين، من بينهم الدكتور بكر الفرجات المعروف بـ”الشرطي العربي”، والإعلامي الشهير حسين هاشم، والأخ إياد سلمان “سفير المنسف”.

كما حضر الحفل رئيس الجالية الفلسطينية في أوهايو السيد سامي الهرباوي، ورئيس الجالية اللبنانية السيد بيير بجاني، في تعبير حيّ عن التضامن العربي ووحدة المصير، مما أضفى على المناسبة بعدا وطنيا وقوميا مشرفا.

تخللت الاحتفالية فقرات وطنية وتراثية أردنية عبّرت عن روح الانتماء للوطن الأم، وتنوعت ما بين عروض الدبكة والهجيني والدحية، والأغاني الوطنية التي لامست مشاعر الحضور، إضافة إلى تقديم المأكولات الأردنية الأصيلة، وعلى رأسها المنسف والكنافة النابلسية، ما أضفى على الحفل طابعا أردنيا خالصا.

وألقى رئيس الجالية الأردنية في أوهايو الدكتور محمد الهواوشة كلمة مؤثرة أكد فيها أن الاستقلال ليس مجرد ذكرى، بل هو عهد مستمر لحماية الأردن وصون كرامته، والتفاف دائم حول القيادة الهاشمية الحكيمة، واعتزاز متجدد بالجيش العربي المصطفوي، حامي الأرض والكرامة.

كما ألقت نائبة رئيس الجالية السيدة ضياء العودات كلمة عبّرت فيها عن وحدة الصف الأردني في الداخل والخارج، وتمسك أبناء الجالية بالوطن وقيادته، فيما أبدعت الشاعرة فاطمة العودات في إلقاء قصيدة وطنية مؤثرة عن الاستقلال.

وفي لفتة إنسانية معبّرة، تمت قراءة الفاتحة على أرواح شهداء غزة، تلاها دقيقة صمت حدادا على أرواحهم الطاهرة.

كما تحدث الإعلامي اللبناني من قناة شو الأخبار حسين هاشم بكلمات مؤثرة عن كرم الأردنيين وجودهم، وعن عظمة القيادة الهاشمية، واعتزازه بالشعب الأردني الذي يحمل مواقف الشرف والرجولة.

وشارك في إحياء الحفل ثلاثة مطربين من الأردن وفلسطين ولبنان، هم: الفنان الأردني أحمد أبو حطب، والفنان الفلسطيني أحمد العامر، والفنان اللبناني طارق حداد، الذين أمتعوا الحضور بفقرات فنية غنائية وطنية.

وكان لافتا مشاركة العمدة وعدد من عناصر الشرطة في عروض الدبكة والدحية، في تفاعل فريد عكس روح الألفة والانفتاح التي تميز الجالية الأردنية في أوهايو.

واختتم الحفل بدعاء جماعي بأن يحفظ الله الأردن قيادة وشعبا، وأن يديم عليه نعمة الأمن والاستقرار، وسط تصفيق حار ودموع حنين للوطن، في ليلة أردنية بامتياز، تحدّث عنها القاصي والداني.