وزير الأوقاف يعلن بدء تفويج الحجاج الأردنيين وحجاج عرب الـ48 إلى عرفات

وطنا اليوم:أعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور محمد الخلايلة، عن بدء تفويج الحجاج الأردنيين وحجاج عرب الـ48 إلى عرفات، مبينا أن تفويجهم سيستمر حتى فجر غد الخميس.

وقال للتلفزيون الأردني، مساء الأربعاء، إن خيام الحجاج في عرفات ومنى جاهزة بكل تفاصيلها لاستقبال الحجاج الأردنيين، مشيرا إلى الوزارة أعدت برنامجا متكامل داخل خيام الحجاج، إضافة إلى أنها ستقدم دورسا للوعظ والإرشاد.

وناشد الحجاج عدم مغادرة خيامهم من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء بسبب درجات الحرارة المرتفعة، مؤكدا في الوقت ذاته اتخاذ جميع الاحتياطات الطبية.

كما ذكر أن بعثة الحج الأردنية لم تبلغ من السلطات السعودية عن أردنيين حاولوا الحج دون تصريح.

وبتفويج حجاج البعثة الأردنية إلى عرفات، تبدأ مناسك الحج واستقبال الركن الأعظم في جبل عرفات، وذلك وفق ما أكد الخلايلة.

وقال الخلايلة في تصريحات صحفية سابقة، إن عملية تفويج الحجاج الأردنيين ستتم وفق برنامج خاص وعلى دفعات منتظمة عبر حافلات لقضاء الليلة في عرفات والاستعداد لاستقبال يوم عرفة “الركن الأعظم في مناسك الحج”، حيث سيتم مع غروب شمس يوم عرفة النفرة إلى مزدلفة ومن ثم التوجه إلى المسجد الحرام للطواف والسعي، بهدف التسهيل على الحجاج وتجنب تعرضهم لأشعة الشمس.

وأشار الخلايلة إلى أن الوزارة عملت هذا العام على توفير تقديم خدمة استثنائية توفر سبل الراحة للحجاج الأردنيين من خلال تحديث مخيمات عرفات ومنى.

ولفت إلى أن هناك ما يزيد عن 120 خيمة في عرفات تتفاوت في سعتها، فهناك خيم تتسع لخمسين شخصا وأخرى لمائة وخمسين موضحا أن كل حاج في الخيمة له مقاعد سريرية “صوفابد” يمكن استخدامها كأريكة أو سرير للنوم، وكل “صوفابد” مزودة بوسادة وغطاء وعليها اسم ورقم الحاج.

وأكد الخلايلة أن كل شيء يتعلق بتوفير سبل الراحة للحجاج مدروس بعناية؛ فهناك استعدادات لتوفير كميات إضافية من المياه في حال استدعت الحاجة، بالإضافة إلى عمل احتياطات تتعلق بتوفير الكهرباء في حال حدوث انقطاعات.

ودعا الخلايلة الحجاج الأردنيين إلى ضرورة الالتزام بتعليمات البعثة الإدارية والمرشدين، حفاظا على سلامتهم ولضمان أداء مناسك الحج بالشكل السليم شرعاً وبسهولة