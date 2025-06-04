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سهم “الفوسفات” يقود تداولات بورصة عمّان بارتفاع لافت بنسبة 2.22%

ساعتين ago
سهم “الفوسفات” يقود تداولات بورصة عمّان بارتفاع لافت بنسبة 2.22%

 وطنا اليوم- عمان
شهد سهم شركة مناجم الفوسفات الأردنية (JOPH) قفزة نوعية في تداولات اليوم الاربعاء، مسجلاً ارتفاعًا قويًا بنسبة2.22%، ليغلق عند 17.50 دينار مقارنة بسعر افتتاح بلغ 17.12 دينار. ويأتي هذا الأداء اللافت في ظل إقبال متزايد من المستثمرين على السهم، وسط توقعات بتحسن الأرباح واستمرار الطلب العالمي على الفوسفات الأردني.

وبحسب بيانات السوق، فقد شكّل السهم ما نسبته 42.3% من إجمالي حجم التداول في بورصة عمّان، ليؤكد مكانته كسهم قيادي في السوق الأردني.

تفاصيل التداول:

سعر الافتتاح: 17.12 دينار

سعر الإغلاق: 17.50 دينار

نسبة التغير: 2.22%

عدد الأسهم المتداولة: تجاوز 200 ألف سهم

قيمة التداول على السهم: 3.496.5 مليون دينار أردني

دلالات هذا الأداء:

يُعد هذا الصعود القوي مؤشّرًا على وجود ثقة متزايدة من المستثمرين في أداء الشركة، خاصة في ظل توسّعها في الأسواق الدولية ومشاريعها الإنتاجية المستدامة. كما يُتوقّع أن يكون وراء هذا الارتفاع عوامل فنية أو أخبار إيجابية تخص العقود التصديرية أو نتائج ربع سنوية جيدة.

ويأتي هذا النشاط في وقت تتباين فيه حركة الأسهم الأخرى في السوق، مما يعكس تركز السيولة حول أسهم ذات طابع استراتيجي مثل سهم “الفوسفات”.


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