وزيرة السياحة والآثار تشارك في المنتدى المتوسطي الثامن “Circle the Med 2025” في أثينا

وطنا اليوم:شاركت وزيرة السياحة والآثار لينا عناب، في المنتدى المتوسطي الثامن “Circle the Med 2025” الذي عُقد في العاصمة اليونانية أثينا، حيث شاركت كمتحدثة رئيسية في جلسة بعنوان: “السياحة المستدامة والتراث الثقافي – الصمود، والتجديد، والحماية”.

وانضمت الوزيرة عناب إلى نخبة من القادة الإقليميين والدوليين المشاركين في الجلسة، لمناقشة سُبل استجابة السياحة في المنطقة المتوسطية لتغير المناخ، مع الحفاظ على الإرث الثقافي والبيئي الفريد للمنطقة.

وخلال كلمة ألقتها خلال المنتدى، أكدت عناب على عمق الروابط التي تجمع الأردن بمنطقة البحر الأبيض المتوسط، لافتة الى دور الأردن كممر ثقافي وتجاري، ومساهمته الفاعلة في الحوارات المتوسطية.

وبينت الوزيرة عناب، أهمية السياحة الشاملة، مع التركيز بشكل خاص على تمكين المرأة والشباب، مشيرة إلى أن الاستراتيجية الوطنية للنمو الأخضر، وخطة التكيف مع تغير المناخ في الأردن، تمثلان نماذج عملية لإدماج مبادئ الاستدامة في قطاع السياحة، من خلال تطوير البنى التحتية، وصون التراث، وإدارة الموارد المائية.

وأكدت الوزيرة عناب، ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي، مبينة أن منصات مثل Circle the Med لا تعد فقط فضاءات للحوار بل تشكل أدوات عملية لتحويل الأهداف المشتركة إلى عمل جماعي، عبر أطر منسقة، وادوات تنفيذية عملية، وآليات تمويل فاعلة.

ومن بين المتحدثين البارزين في المنتدى، رئيسة اليونان السابقة كاترينا ساكيلاروبولو، ورئيس وزراء اليونان الأسبق ورئيس المنتدى جورج باباندريو، إلى جانب عدد من الوزراء من مختلف دول المتوسط.

وألقى رئيس بلدية أثينا، هاريس دوكاس، كلمة أمام المشاركين، إلى جانب شخصيات بارزة في مجالات المناخ والسياحة والسياسات الثقافية.

ويُعد المنتدى المتوسطي – Circle For the Med منصة إقليمية رائدة للحوار والعمل، تجمع بين مسؤولين حكوميين وخبراء وشركاء من مختلف القطاعات للمساهمة في تشكيل مستقبل مستدام ومرن لمنطقة البحر الأبيض المتوسط.