محافظ جرش يخاطب الجهات الرسمية لرفع جاهزيتها خلال فترة عيد الأضحى

وطنا اليوم:خاطب محافظ جرش بالإنابة، محمد العوامرة، الجهات الرسمية داخل المحافظة لرفع مستوى الجاهزية، وتشديد الرقابة على الأسواق، وتنفيذ جولات رقابية على مدار الساعة.

وقال العوامرة، الأربعاء، إنه تمّت مخاطبة البلديات لرفع مستوى الجاهزية، والعمل على رفع النفايات بشكل مستمر لمنع تراكمها، خاصة في مواقع ذبح الأضاحي التي تم تحديدها داخل المحافظة.

وأضاف العوامرة أنه تمّت أيضًا مخاطبة مديرية السياحة ومديرية الآثار لرفع جاهزيتهما لاستقبال زوّار المواقع الأثرية والسياحية، والحفاظ على النظافة داخلها، وتنفيذ جولات مشتركة مع لجنة السلامة العامة على المطاعم السياحية لضمان التزامها بشروط السلامة العامة.

وبين رئيس فريق لجنة السلامة العامة، صالح العتوم، أن اللجنة ستنفذ جولات ميدانية على مدار الساعة في الأسواق، للتأكد من التزامها بشروط السلامة العامة، وللتحقق من سلامة الحلوى المعروضة، وضمان عدم تركها مكشوفة أو تعرّضها لأشعة الشمس.

وأضاف العتوم أنه سيتم مراقبة مواقع ذبح الأضاحي للتأكد من التزامها بشروط السلامة العامة، على أن تكون بعيدة عن الطرق الرئيسية، والالتزام بالمواقع المخصصة، مع رش حظائر بيع الأضاحي والمحافظة على نظافتها بشكل مستمر.

وأشارت مديرة زراعة جرش، علا المحاسنة، إلى أن كوادر الحراج ستنفذ جولات رقابية خلال فترة عيد الأضحى على المناطق الحرجية، مع تشديد عمل الدوريات في تلك المواقع لضمان عدم رمي النفايات فيها.

وأضافت المحاسنة أن طبيبًا بيطريًا وممرضًا سيكونان مناوبين خلال فترة العطلة، للتأكد من التزام محال بيع الأضاحي بشروط الذبح، وإجراء الفحوص اللازمة للتأكد من خلو الأضاحي من الأمراض.

كما أوضحت أن هناك دوامًا مستمرًا داخل المديرية وفي المشاتل التابعة لها.

وأوضح مدير مستشفى جرش الحكومي، صادق العتوم، أنه تم تزويد قسم الإسعاف والطوارئ بأطباء وممرضين، وتزويد صيدلية الإسعاف بالأدوية اللازمة، وضمان استمرارية العمل في جميع أقسام المستشفى