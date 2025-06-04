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جامعة البترا وقناة المملكة تحتفلان بعيد الاستقلال بمباراة ودية

4 يونيو 2025
جامعة البترا وقناة المملكة تحتفلان بعيد الاستقلال بمباراة ودية

وطنا اليوم:احتفت جامعتا البترا وقناة المملكة بعيد الاستقلال التاسع والسبعين وتشجيع المنتخب الوطني، بإقامة مباراة كرة قدم ودية جمعت فريقيهما في الصالة الرياضية بجامعة البترا. أقيمت المباراة برعاية رئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، وحضور المستشار الأعلى للجامعة دولة الأستاذ الدكتور عدنان بدران، ومدير عام شركة البتراء للتعليم السيد سامر الطيب، وعدد من الشخصيات الرياضية.
شهدت المباراة إثارة وندية بين الفريقين، حيث تقدم فريق جامعة البترا في بداية الشوط الثاني، قبل أن يتمكن فريق قناة المملكة من إحراز هدف التعادل لتنتهي المباراة بنتيجة ستة أهداف لكل فريق. وكرم عبد الرحيم، الفريقين المشاركين وسلم كأس هداف المباراة للكابتن أحمد هايل، وكأس اللاعب المثالي للكابتن خالد خطاطبة.
قال عبد الرحيم، إن المباراة كانت جميلة وشيقة وممتعة للجمهور، مشيدا بالأداء المتميز لفريق الجامعة. وأوضح أن الفعالية تأتي في إطار احتفالات جامعة البترا بعيد الاستقلال، وتعد النشاط الثالث للجامعة بهذه المناسبة بعد الاحتفالية الكبرى ومسابقة الدراجات الهوائية.
قال عميد شؤون الطلبة بجامعة البترا الأستاذ الدكتور إياد الملاح إن “المباراة تمثل دعما للنشامى في مسيرتهم نحو كأس العالم، معربا عن أمله بفوز المنتخب الوطني وتأهله”. مضيفًا أن “أكبر مكسب وفوز هو وجود قناة المملكة ومشاركتها الجامعة احتفالاتها بهذه المناسبة الغالية على قلوب الأردنيين”.
اعتبر المدرب الأسبق للمنتخب الوطني الكابتن عدنان حمد أن المباراة تمثل فرصة للقاء الأصدقاء وتبادل اللحظات الجميلة، واصفًا إياها “بالاحتفالية الجميلة”.
أبدى المدرب الوطني عثمان الحسنات سعادته بمشاركته الاحتفال بعيد الاستقلال، مؤكدا أهمية المناسبة في تعزيز الهوية الوطنية.


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