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الأوقاف تعمم ببث تكبيرات العيد بالمساجد من يوم عرفة حتى رابع أيام العيد

4 يونيو 2025
الأوقاف تعمم ببث تكبيرات العيد بالمساجد من يوم عرفة حتى رابع أيام العيد

وطنا اليوم:عمم أمين عام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلاميّة، الدكتور عبدالله العقيل، على مديري مديريات الأوقاف، لتوجيه الأئمة ومؤذني المساجد لبث تكبيرات العيد عبر مكبرات الصوت بعد الأذان من صبيحة يوم عرفة حتى رابع أيام عيد الأضحى المبارك .
وبحسب التعميم الذي صدر، اليوم الأربعاء، فإن بث تكبيرات العيد يأتي تطبيقًا لسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بالتكبير أيام عيد الأضحى.


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