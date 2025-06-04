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دائرة الإفتاء: ذبح الأضاحي في الشوارع والساحات العامة غير جائز شرعًا

4 يونيو 2025
دائرة الإفتاء: ذبح الأضاحي في الشوارع والساحات العامة غير جائز شرعًا

وطنا اليوم:أصدرت دائرة الإفتاء العام الأردنية، الأربعاء، فتوى تؤكد عدم جواز ذبح الأضاحي في الساحات العامة والشوارع، نظرًا لما يترتب على ذلك من أضرار صحية، وإزعاج للغير، وتهديد للسلامة العامة.
وأوضحت الدائرة، في ردها على استفسار حول حكم ذبح الأضاحي في الأماكن العامة، أن هذه الشعيرة تتطلب الالتزام بآدابها وسننها، مشيرةً إلى ضرورة إجراء الذبح في أماكن مخصصة مثل المسالخ أو المواقع التي تحددها الجهات المسؤولة، لتجنب العشوائية وضمان النظافة والسلامة.
وأكدت أن الأضحية سنة مؤكدة ومن أعظم شعائر الله، حيث تُجسد قيم التضحية والفداء والتسليم لأمر الله، وتعزز التكافل والعطاء في المجتمع.
ودعت الدائرة إلى تعظيم هذه الشعيرة من خلال الالتزام بالضوابط الشرعية والصحية أثناء أدائها.


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