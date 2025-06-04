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عمّان الأهلية تستقبل مديرة العلاقات الدولية والأسواق الناشئة بجامعة (UCSI) الماليزية

4 يونيو 2025
عمّان الأهلية تستقبل مديرة العلاقات الدولية والأسواق الناشئة بجامعة (UCSI) الماليزية

وطنا اليوم:استقبل الأستاذ الدكتور ساري حمدان، رئيس جامعة عمّان الأهلية، وفدًا من جامعة يو سي إس آي (UCSI) الماليزية، برئاسة الدكتورة نورزان سلونغ، مديرة مكتب العلاقات الدولية والأسواق الناشئة في الجامعة ، وذلك في إطار تعزيز آفاق التعاون الأكاديمي والتدريبي بين الجامعتين.
وجرى الاستقبال بحضور الدكتورة فيروز أبو سويلم، مديرة مركز الارتباط العالمي.
وقام الوفد بجولة شملت عددًا من مرافق الجامعة وكلياتها وعماداتها ، حيث زار من بينها كلية الهندسة وعمادة البحث العلمي ، وكان في استقبالهم عميد كلية الهندسة الأستاذ الدكتور بشار الطراونة، و عميد البحث العلمي الأستاذ الدكتور أحمد صامد العدوان ، واطلع الوفد على البيئة الأكاديمية والبنية التحتية المتطورة التي تتميز بها الجامعة.
وأكد حمدان أن هذه الزيارة تأتي في سياق حرص الجامعة على تعزيز التعاون العلمي والأكاديمي مع المؤسسات الجامعية العالمية ذات السمعة المتميزة.


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