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وزارة الصناعة تسمح باستيراد سلع من سوريا.. أجهزة كهربائية ومواد غذائية

4 يونيو 2025
وزارة الصناعة تسمح باستيراد سلع من سوريا.. أجهزة كهربائية ومواد غذائية

وطنا اليوم:سمحت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، باستثناء حزمة من البنود الجمركية التي حظرتها عام 2019، وإدراجها ضمن قائمة السلع التي تحتاج إلى رخص استيراد.
وبموجب قرار الجديد لوزير الصناعة والتجارة والتموين، يعرب القضاة، والذي نشر الأربعاء، سيتم إدراج البنود الجمركية المستثناة ضمن قائمة السلع التي تحتاج إلى رخص استيراد، والصادرة وفقًا للقرار رقم (9)، وذلك اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار.
ومن بين السلع المسموح استيرادها من سوريا بموجب رخص استيراد واستثنيت من القرار، المراوح الكهربائية وأجهزة تجفيف الشعر وآلات تحضير اللحوم والخلاطات وأجهزة تعقيم وتحضير الفواكه وأجهزة تعقيم طبية، وحزمة أخرى من المواد الغذائية كالمخللات والزيتون.


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