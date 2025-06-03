تسجيل زيادة في رأس مال شركة مناجم الفوسفات الأردنية إلى 300 مليون سهم

وطنا اليوم _عمّان – 3 حزيران 2025

أعلن مركز إيداع الأوراق المالية عن استكمال شركة مناجم الفوسفات الأردنية إجراءات تسجيل أسهم الزيادة في رأس مالها، وذلك من خلال رسملة عدد 52.5 مليون سهم وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين كلٌ بحسب نسبة مساهمته في رأس المال.

وبموجب هذه الخطوة، ارتفع رأس مال الشركة المسجل لدى المركز إلى 300 مليون سهم، في إطار سعي الشركة إلى تعزيز حقوق المساهمين وتحسين هيكل رأس المال.

وسيتم تسجيل أسهم الزيادة في رأس المال لدى مركز الإيداع يوم الأربعاء الموافق 4 حزيران 2025، بحسب ما أكدت سارة الطراونة، المدير التنفيذي لمركز إيداع الأوراق المالية.

وتأتي هذه الخطوة في سياق سياسة الشركة لدعم المساهمين وزيادة جاذبية أسهمها في السوق المالي، ما يعكس متانة وضعها المالي واستراتيجيتها طويلة الأمد في تعزيز قيمة حقوق المساهمين.