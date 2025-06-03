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إطلاق صاروخين من درعا باتجاه إسرائيل .. والاحتلال يقصف المنطقة

23 ثانية ago
إطلاق صاروخين من درعا باتجاه إسرائيل .. والاحتلال يقصف المنطقة

وطنا اليوم_لأول مرة منذ تولي أحمد الشرع، قالت وسائل إعلام عبرية مساء الثلاثاء، إن صاروخين أطلقا من سوريا سقطا في منطقة مفتوحة بمرتفعات الجولان، وسمع دوي انفجارات بعد أن تم إطلاق صفارات الإنذار.

 

ووفق هيئة البث الإسرائيلية، فإن الصاروخين أطلقا من درعا في سوريا، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.

 

كما ذكرت وسائل إعلام عبرية أن الجيش الإسرائيلي يرد على مصادر إطلاق النيران من سوريا، وأن طائرات حربية إسرائيلية تخرق حاجز الصوت في الأجواء السورية.

 

 

وأكدت القناة الإخبارية السورية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي شنّ قصفًا مدفعيًا على منطقة سحم الجولان في ريف درعا الغربي، وذلك عقب مزاعم إسرائيلية بسقوط صاروخين في مرتفعات الجولان المحتل مصدرهما الجنوب السوري.

 

هذا وقالت ذاعة جيش الاحتلال: القذائف الصاروخية من سورية انطلقت من منطقة “تسيل” التي عمل فيها الجيش عدة مرات مؤخرا.


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