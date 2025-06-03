رقمنة 67.5% من الخدمات الحكومية.. وتطبيق سند يوفر 500 خدمة إلكترونية

وطنا اليوم:زارت لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور مصطفى الحمارنة، اليوم الثلاثاء، وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، للاطلاع على سير العمل ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوزارة الرقمية.

والتقت اللجنة خلال الزيارة مع وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، المهندس سامي سميرات، الذي قدم عرضا تفصيليا حول أبرز مشاريع الوزارة ومبادراتها في مجالات التحول الرقمي، وتطوير الخدمات الحكومية الإلكترونية، وتعزيز بيئة الريادة والابتكار.

وأكد سميرات أن الوزارة تسعى انسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي، إلى تمكين التحول الرقمي في جميع محافظات المملكة، وسد الفجوة المعرفية عبر توفير بنية تحتية رقمية متطورة وخدمات إلكترونية متقدمة، بما يحقق العدالة الرقمية ويوسع نطاق الوصول إلى الخدمات.

وأوضح أن 67.5 بالمئة من الخدمات الحكومية تم رقمنتها حتى نهاية الشهر الماضي، كما يوفر تطبيق “سند” حاليا 500 خدمة إلكترونية، ومن المتوقع أن تصل إلى 700 خدمة بنهاية العام الحالي، مبينا فيما يخص الهوية الرقمية، أنه تم تفعيل مليون و690 ألف هوية رقمية، من أصل نحو مليوني هوية مستهدفة.

من جانبه، أكد الحمارنة، أهمية دور الوزارة في قيادة جهود التحول الرقمي على المستوى الوطني، مشددا على ضرورة تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الحكومية لضمان تنفيذ فعال للاستراتيجية الرقمية وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار إلى أهمية أن تكون استراتيجية وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة منسجمة بالكامل مع خطط التحديث الاقتصادي، وأن تسهم بشكل مباشر في سد الفجوة المعرفية، من خلال تطوير أدوات التكنولوجيا وتوسيع الوصول العادل إلى الخدمات الرقمية لجميع المواطنين، بما يضمن شمولية التنمية ويعزز قدرات الشباب في مختلف المحافظات.

وذكر الحمارنة أن الزيارة تأتي ضمن جهود اللجنة الرامية لتعزيز التعاون والتنسيق، ومتابعة الأداء الحكومي في مجالات التحول الرقمي والريادة، بما يخدم الأهداف الوطنية.

وجرى خلال الزيارة بحث أبرز التحديات التي تواجه تنفيذ المشاريع الرقمية، وسبل تعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية المعنية، لضمان تنفيذ فعال ومتكامل.