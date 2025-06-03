مؤتمر لـ500 شركة مختصة لاستقطاب سياحة حفلات الزفاف في الأردن

وطنا اليوم:كشف المدير العام لهيئة تنشيط السياحة، عبد الرزاق عربيات، عن تنظيم الهيئة مؤتمرا لـ 500 شركة عالمية مختصة بتنظيم حفلات الزفاف، ضمن مساعي الهيئة باستغلال الأماكن السياحية.

وأضاف عربيات خلال حديث في منتدى التواصل الحكومي، الثلاثاء، أنه في حال اعتماد تنظيم حفلات زفاف في الأماكن السياحية في الأردن سيشكل وفق وصفه “نقلة نوعية”.

وكشف عن برنامج ترويجي يعنى بسياحة الأفلام بما هي صناعة، مؤكدا إجراء محادثات مع صانعي أفلام لاستقطابهم.

وبين أن الهيئة مستمرة بالتسويق والترويج للسياحة في شتى الفعاليات والمهرجانات الدولية والمحلية، مشيرا إلى إطلاق حملة سياحية كبيرة للأردن في مدينتي طوكيو وأوساكا في اليابان.

وذكر عربيات أن شهر أيار الماضي شهد ارتفاعا ملموسا بأعداد السياح بلغ 571 ألف سائح، وبنسبة ارتفاع وصلت إلى 27% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.

وأرجع نمو أعداد السياح إلى عودة الطيران، بما فيها شركة الملكية بجميع خطوطها وعودة الطيران منخفض التكاليف، إذ عاد 14 خطا جديدا إلى عمّان.

وبين المدير العام للهيئة أن 78 ألف زائر أوروبي زاروا المملكة خلال أيار الماضي بزيادة نسبتها 56% ما يعكس نجاح جهود الترويج في الأسواق الأوروبية.

وأضاف أن مجموع الزوار العرب سجّل أكثر من 327 ألف زائر بنمو نسبته 35.6%، ما يعكس اهتماما متزايدا من الدول العربية، مشيرا إلى توجه الهيئة بالتركيز على استقطاب السائح العربي.